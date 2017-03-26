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Итальянский тренер Роберто Манчини порассуждал о возможной работе в Шотландии.

Итальянский тренер Роберто Манчини не стал скрывать, что был бы заинтересован в посте тренера Селтика, если бы клуб пробился в Лигу чемпионов.

"Шотландские фанаты лучшие в мире, я люблю их. Однажды было бы здорово увидеть Селтик и Рейнджерс в АПЛ, но я думаю, что это никогда не произойдет. Это стало бы концом для шотландского футбола", — считает Манчини.

"Я бы хотел добавить одну вещь. Если Селтик будет строить сильную команду для регулярного выступления в Лиге чемпионов, я бы мог стать их тренером", — признался итальянец в интервью Sunday Post.

"Как по мне, то это для них следующий шаг и я верю, что они его предпримут. Победить в лиге стало для них нормой. Они имеют фанатов и историю, теперь им надо стать важным игроком на высшем уровне в Европе", — считает Манчини.

Ранее Манчини заявлял о своем желании возглавить сборную Италии.