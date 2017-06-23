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Представляем вашему вниманию видеообзор поединка молодежного чемпионата Европы между сборными Англии и Польши.

Забив три безответных мяча в ворота сборной Польши, Англия финишировала на первом месте в группе А молодежного чемпионата Европы.

Англия U-21 - Польша U-21 3:0

Голы: Грэй, 6, Мерфи, 69, Бэйкер, 82, с пенальти.

Англия U-21: Пикфорд — Холгейт, Чемберс, Моусон, Чилвелл — Бэйкер, Чалоба (Хьюз, 39), Уорд-Праус (Абрахам, 73) — Свифт, Грэй, Редмонд (Мерфи, 46).

Польша U-21: Врабел — Кедзьора, Беднарек, Ях, Ярошиньски — Линетти, Муравски — Франковски, Ковняцки (Стериньски, 73), Монета (Липски, 46) — Пьятек (Незгода, 64).

Предупреждения: Моусон — Беднарек.

Удаление: Беднарек, 82 (повторное предупреждение).