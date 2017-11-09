Другое

Состоялась официальная презентация мяча Telstar 18, который будет использоваться на чемпионате мира 2018.

Adidas провел презентацию официального мяча ЧМ-2018, который носит название Telstar 18, что является отсылкой к культовому мячу Telstar, который использовался на ЧМ-1970.

В презентации мяча принял участие форвард Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси, хет-трик которого в матче против Эквадора вывел его национальную команду на предстоящий чемпионат мира.

"Мне посчастливилось увидеть и испытать этот мяч чуть раньше других. Мне все в нем понравилось: новый дизайн, цвета, все", — сказал Месси.

Главный дизайнер adidas также отметил, что в новом мяче расположен микрочип, который позволит отслеживать и анализировать скорость и траекторию мяча.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.