Англия

Манчестер Юнайтед заинтересован в приобретении форварда Торино Андреа Белотти.

Как информирует издание Tuttosport, Манчестер Юнайтед вступает в гонку за 23-летнего нападающего Быков Белотти.

Действующее соглашение итальянца со своим клубом рассчитано до лета 2021 года, а в его контракте прописан пункт, согласно которому он может покинуть Торино за 100 миллионов евро.

Ранее активный интерес к Белотти проявляли мадридский Реал и лондонский Челси.

В текущем сезоне Белотти провел за Торино 20 матчей в Серии А, забил 15 голов и отдал 4 ассиста.