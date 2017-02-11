Манчестер Юнайтед заинтересован в приобретении форварда Торино Андреа Белотти.
АНДРЕА БЕЛОТТИ, TORONEWS.NET
11 февраля 2017, 14:37
Как информирует издание Tuttosport, Манчестер Юнайтед вступает в гонку за 23-летнего нападающего Быков Белотти.
Действующее соглашение итальянца со своим клубом рассчитано до лета 2021 года, а в его контракте прописан пункт, согласно которому он может покинуть Торино за 100 миллионов евро.
Ранее активный интерес к Белотти проявляли мадридский Реал и лондонский Челси.
В текущем сезоне Белотти провел за Торино 20 матчей в Серии А, забил 15 голов и отдал 4 ассиста.