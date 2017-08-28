Англия

Полузащитник Ливерпуля Фелиппе Коутиньо, судя по всему, не покинет нынешний клуб до закрытия трансферного окна.

Этим летом Барселона активно интересуется Филиппе Коутиньо, за которого уже было предложено более 100 миллионов евро.

Однако "красные" категорически отказываются продавать своего лидера, сообщает журналист Гиллем Балаге.

Несмотря на просьбу 25-летнего атакующего хавбека не задействовать его в матчах Ливерпуля, на решение "красных" не продавать бразильца это никак не повлияло.

Контракт Коутиньо с Ливерпулем рассчитан до 30 июня 2022 года.