Германия

Вольфсбург готов к кадровым изменениям на протяжении зимнего трансферного окна.

По данным WAZ, вратарь Кун Кастеелс, защитник Рикардо Родригес и хавбек Виейринья останутся в клубе, несмотря на интерес к их персонам со стороны других команд.

Голкипером интересовался Вердер, защитником — ПСЖ и Арсенал, а хавбеком — ПАОК.

Тем не менее, команду вольны покинуть защитник Филипп Вольшайд, а также полузащитники Луис Густаво и Карлос Аскуэс. Первого исключили из состава за критику тренера, второй интересен Интеру, на третьего покупателя еще не нашли.

Добавим, что Волки уже продали Юлиана Дракслера в ПСЖ (45-49 миллионов евро), а также подписали Рихедли Базура из Аякса (12 миллионов).