РБ Лейпциг объявил о подписании полузащитника Галатасарая Брумы.
Брума, РБ Лейпциг
14 июня 2017, 18:55
Перспективный 22-летний хавбек заключил 5-летний контракт с РБ Лейпциг – об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.
Трансфер Брумы, как и ожидалось, обошелся РБ в 12 млн евро. Еще 3 млн Галатасарай сможет получить в качестве различных бонусов в случае удачных выступлений футболиста.
Брума защищал цвета турецкого клуба с 2013-го года, при этом сезон 2015-2016 португалец провел в аренде в Реал Сосьедаде.
За время выступлений в футболке Галатасарая он провел 85 матчей во всех турнирах, в которых отличился 15-ю забитыми голами.