Германия

РБ Лейпциг объявил о подписании полузащитника Галатасарая Брумы.

Перспективный 22-летний хавбек заключил 5-летний контракт с РБ Лейпциг – об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Трансфер Брумы, как и ожидалось, обошелся РБ в 12 млн евро. Еще 3 млн Галатасарай сможет получить в качестве различных бонусов в случае удачных выступлений футболиста.

Брума защищал цвета турецкого клуба с 2013-го года, при этом сезон 2015-2016 португалец провел в аренде в Реал Сосьедаде.

За время выступлений в футболке Галатасарая он провел 85 матчей во всех турнирах, в которых отличился 15-ю забитыми голами.