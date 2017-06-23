Германия

Нападающий Арсенала Алексис Санчес заявил о том, что информация о его трансфере в Баварию не соответствует действительности.

После поединка Кубка Конфедераций между сборными Германии и Чили (1:1), пообщаться с Алексисом смог немецкий журналист Хейко Ньеддерер, который работает в авторитетной газете Bild и специализируется на материалах о Баварии.

Как сообщил Ньеддерер на своей странице в Twitter, на вопрос о возможном трансфере в стан чемпиона Германии Санчес ответил: "В Баварию я не перейду".

Действующий контракт Алексиса с Арсеналом рассчитан до лета 2018-го года.

Помимо Баварии на чилийца претендуют Манчестер Сити и ПСЖ.

Санчес забил 24 гола и отдал 11 результативных передач в завершившемся сезоне АПЛ, приняв участие во всех 38-ми матчах.