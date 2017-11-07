Бавария заинтересована в покупке хавбека ПСЖ Юлиане Дракслере, сообщает France Football.
По информации источника, в Дракслере мюнхенский клуб видит замену 34-летнему Франку Рибери. 
Скорее всего, Бавария не станет продлевать соглашение с французом, которое заканчивается в конце текущего сезона. 
Отметим, что ПСЖ необходимо совершить несколько продаж, чтобы соответствовать требованиям финансового фейер-плей.

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