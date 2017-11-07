Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер может вернуться в Бундеслигу.
ЮЛИАН ДРАКСЛЕР, GETTY IMAGES
07 ноября 2017, 00:39
Бавария заинтересована в покупке хавбека ПСЖ Юлиане Дракслере, сообщает France Football.
По информации источника, в Дракслере мюнхенский клуб видит замену 34-летнему Франку Рибери.
Скорее всего, Бавария не станет продлевать соглашение с французом, которое заканчивается в конце текущего сезона.
Отметим, что ПСЖ необходимо совершить несколько продаж, чтобы соответствовать требованиям финансового фейер-плей.