Италия

Туринцы готовы бороться до конца за полузащитника Лацио Бальде Кейта.

В данный момент заполучить 22-летнего сенегальца очень хотят два клуба Серии А – Интер и Ювентус.

Изначально бьянко-нери были готовы заплатить за игрока 15 млн евро и еще 5 млн в виде бонусов, однако данное предложение тут же было отвергнуто римлянами.

Затем свой ход сделал уже Интер, который согласился выложить 20 млн евро чистыми за переход Кейта.

Теперь же, как сообщает Sky Sport Italia, в борьбу за игрока вновь включился Ювентус, предложивший Лацио 25 млн евро за Бальде.

В прошлом сезоне сенегальский хавбек забил 16 голов и отдал 5 результативных передач в 31 матче чемпионата Италии.

Ранее президент Лацио Клаудио Лотито раскритиковал действия Ювентуса в переговорах с Кейта.