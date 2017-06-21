Португалия

Лиссабонский клуб собирается взять нападающего Ромы Сейду Думбия в сезонную аренду с последующей возможностью полноценного трансфера игрока.

Ивуарийский нападающий перешел в Рому в январе 2015-го года за 14,4 млн евро, однако так и не сумел заиграть в столице Италии, отметившись всего двумя голами в 13-ти поединках за Волков.

После этого форвард успел побывать в аренде в ЦСКА, но в России Сейду также не сумел выйти на прежний уровень.

Последний сезон Думбия провел в Базеле, где у него все же получилось возродить бомбардирский талант — ивуариец отличился 20-ю голами в 25-ти матчах чемпионата Швейцарии.

Столь результативная игра заставила вновь поверить в Сейду португальский Спортинг, который собирается взять нападающего в годичную аренду.

Также в контракте будет прописана сумма возможного выкупа, которая составит 6 млн евро.

Помимо Спортинга Думбия в своем составе хотел видеть Фенербахче, однако сам Сейду предпочел перейти в португальский клуб.