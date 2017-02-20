Испания

Форварда Барселоны Лионеля Месси крайне не удовлетворяет игра троих одноклубников — защитников Жереми Матье и Лукаса Диня, а также полузащитника Андре Гомеша.

Эпопея с продлением контракта Месси с нынешним клубом длится еще с прошлой осени. Когда казалось, что сделка уже согласована, руководство блаугранас по просьбе самого Лео предоставила ему время на раздумье.

С тех пор игроки клуба и его руководство неоднократно выражали уверенность в том, что лидер команды обязательно поставит подпись под новым соглашением, однако сделка до сих пор не была оформлена.

Теперь, как сообщает Sky Sports, ссылаясь на британские источники, Лео выдвинул клубу новый ультиматум.

Аргентинец согласится продлить свое соглашение в том случае, если Барселона распрощается с тремя футболистами — защитниками Лукасом Динем и Жереми Матье и полузащитником Андре Гомешом.

Кроме того, Месси также недоволен нынешним тренером команды — Луисом Энрике.

Напомним, на прошлой неделе Барселона буквально опозорилась во Франции, где проиграла ПСЖ в Лиге чемпионов со счетом 0:4.

Вчера же сине-гранатовые с огромным трудом взяли три очка в домашнем матче с Леганесом в чемпионате Испании — 2:1. Тогда победный гол уже на 90-й минуте встречи с пенальти забил как раз Лео Месси.