Испания

Украинский форвард Гранады Артем Кравец вернулся к полноценным тренировкам.

Артем Кравец получил травму приводящей мышцы и пропускал матчи с Бетисом и Атлетиком.

Сначала украинец востанавливался через тренировки по индивидуальной программе, а сегодня провел за последние три недели первую тренировку в общей группе. Одобрения медиков на участие в официальных матчах у Артема пока нет.

Украинец сыграл в нынешнем сезоне 20 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.