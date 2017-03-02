Украинский форвард Гранады Артем Кравец вернулся к полноценным тренировкам.
Артем Кравец, granadacf.es
02 марта 2017, 18:05
Артем Кравец получил травму приводящей мышцы и пропускал матчи с Бетисом и Атлетиком.
Сначала украинец востанавливался через тренировки по индивидуальной программе, а сегодня провел за последние три недели первую тренировку в общей группе. Одобрения медиков на участие в официальных матчах у Артема пока нет.
Украинец сыграл в нынешнем сезоне 20 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.