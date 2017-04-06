Испания

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич принес извинения хавбеку Гранады Андреасу Перейре, которого он оскорбил в субботнем матче Ла Лиги.

В концовке матча, завершившегося выездной победой Барселоны со счетом 4:1, состоялась стычка между игроками, после которой камеры засняли, как Ракитич выкрикивает оскорбления в сторону Перейры.

"Такое случается на поле, и я хотел бы принести свои извинения", — сказал Ракитич.

"Я сожалею, если оскорбил кого-то, потому что это не входило в мои намерения. Я знаю многих людей в Гранаде, и я никому не желаю провала".

Сам Перейра, права на которого принадлежат Манчестер Юнайтед, никак не отреагировал на оскорбления хорвата.