Барселона попытается приобрести полузащитника туринского Ювентуса.
Миралем Пьянич, Getty Images
19 июня 2017, 14:45
Барселона может замахнуться на трансфер хавбека туринцев Миралема Пьянича, если не удастся купить полузащитника ПСЖ Марко Верратти. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Итальянец является главной целью каталонцев, однако в случае неудачи запасным вариантом для них является хавбек Ниццы Жан Мишель Сери.
Контракт боснийца со Старой синьорой в силе до лета 2021 года.
В минувшем сезоне Пьянич сыграл 47 матчей, забив 8 голов и отдав 15 результативных передач.