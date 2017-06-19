Испания

Барселона попытается приобрести полузащитника туринского Ювентуса.

Барселона может замахнуться на трансфер хавбека туринцев Миралема Пьянича, если не удастся купить полузащитника ПСЖ Марко Верратти. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Итальянец является главной целью каталонцев, однако в случае неудачи запасным вариантом для них является хавбек Ниццы Жан Мишель Сери.

Контракт боснийца со Старой синьорой в силе до лета 2021 года.

В минувшем сезоне Пьянич сыграл 47 матчей, забив 8 голов и отдав 15 результативных передач.