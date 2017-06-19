Барселона может замахнуться на трансфер хавбека туринцев Миралема Пьянича, если не удастся купить полузащитника ПСЖ Марко Верратти. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Итальянец является главной целью каталонцев, однако в случае неудачи запасным вариантом для них является хавбек Ниццы Жан Мишель Сери.

Контракт боснийца со Старой синьорой в силе до лета 2021 года.

В минувшем сезоне Пьянич сыграл 47 матчей, забив 8 голов и отдав 15 результативных передач.