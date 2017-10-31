Марсело и Модрич
31 октября 2017, 10:11
В рамках 10-го тура чемпионата Испании Реал приехал в Каталонию, где встречался с местной Жироной и проиграл со счетом 1:2.
Как сообщает Cuatro, во время поединка между бразильским защитником Марсело и хорватских хавбеком Лукой Модричем состоялся разговор на повышенных тонах.
"Я ошибся? А ты разве не ошибаешься?", — приводит слова Марсело в адрес Модрича источник.
Напомним, что после этого поражения Реал отстает в турнирной таблице от лидирующей Барселоны уже на 8 баллов.
Отметим, что ранее ФИФА определила символическую сборную 2017-го года, в которую вошли и Марсело, и Модрич.