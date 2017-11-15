Испания

Полузащитник Реала и сборной Бразилии Каземиро очень хотел бы видеть своего партнера по национальной команде Неймара в Мадриде.

Неймар только этим летом перешел в ПСЖ из Барселоны за 222 миллиона евро, однако в прессе уже пишут что бразилец несчастен во Франции и желает уехать оттуда как можно скорее.

На фоне этих слухов появились и другие. Многие СМИ стали писать, что идею подписания Неймара стал вынашивать президент Реала Флорентино Перес.

Правда это или нет, но полузащитник "бланкос" Каземиро был бы очень рад видеть своего соотечественника в рядах "сливочных".

"Неймар — звезда, и он знает, что делает. Ней является прекрасным футболистом и ему были бы всегда рады в Реале. Надеюсь, что он перейдет к нам, но сейчас он счастлив в ПСЖ", — сказал Каземиро после матча со сборной Англией.

Отметим, что Неймар является самым дорогим футболистом за всю историю футбола.