Представляем вашему вниманию видеообзор второго матча 1/8 финала Лиги Европы между Ман Юнайтед и Ростовом.
МЮ, Getty Images
17 марта 2017, 07:00
Минимальной победы в домашних стенах над Ростовом (1:0) оказалось достаточно для выхода Красных дьяволов в 1/4 Лиги Европы.
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МЮ – Ростов 1:0
Гол: Мата, 70
Манчестер Юнайтед: Ромеро – Валенсия, Байлли, Смоллинг, Рохо, Блинд (Джонс, 64) – Эррера, Погба (Феллаини, 48) – Мата, Мхитарян, Ибрахимович.
Ростов: Медведев – Байрамян (Киреев, 82), Мевля, Навас, Кудряшов, Терентьев – Нобоа, Препелицэ (Девич, 79), Ерохин – Азмун (Бухаров, 62), Полоз.
Предупреждение: Бухаров