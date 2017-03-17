Минимальной победы в домашних стенах над Ростовом (1:0) оказалось достаточно для выхода Красных дьяволов в 1/4 Лиги Европы.

.

МЮ – Ростов 1:0
Гол: Мата, 70

Манчестер Юнайтед: Ромеро – Валенсия, Байлли, Смоллинг, Рохо, Блинд (Джонс, 64) – Эррера, Погба (Феллаини, 48) – Мата, Мхитарян, Ибрахимович.

Ростов: Медведев – Байрамян (Киреев, 82), Мевля, Навас, Кудряшов, Терентьев – Нобоа, Препелицэ (Девич, 79), Ерохин – Азмун (Бухаров, 62), Полоз.

Предупреждение: Бухаров