Украина

Генеральный директор ФК Шахтер Сергей Палкин в интервью Профутболу рассказал об изменении регламента чемпионата Украины.

Недавно Палкин выступил с предложением внести ряд изменений в регламент чемпионата Украины по футболу.

В интервью программе Профутбол Сергей прокомментировал свое предложение, а также признался, что уже обсуждал этот вопрос с коллегой из Зари.

"Рано сейчас подводить какие-то итоги чемпионата. Интересно посмотреть, что будет дальше. В данный момент мы сделали первый шаг — 12 команд в чемпионате, сделали 2 этапа, но необходимо идти дальше. Нам нужно взять такой, своего рода, гибрид между бельгийским чемпионатом и чемпионатом Украины и посмотреть как оно будет. Нам нужен такой чемпионат, который будет интригующим до последней игры. Нужно над этим работать", — заявил Палкин.

"Мы сделали свое предложение. Я надеюсь, что в ближайшее время соберутся участники Премьер-Лиги и мы обсудим это между собой. Сегодня говорили с генеральным директором Зари. Он тоже согласен с этим предложением. Поэтому обсудим, сделаем предложение Премьер-Лиге, а потом и Федерации футбола Украины".

Стоит отметить, что ранее идею одобрил президент ПФЛ Сергей Макаров и некоторые наставники команд Премьер-лиги, среди которых – тренер Олимпика Роман Санжар и его коллега из Днепра Дмитрий Михайленко.