Украина

Главный тренер сборной Украины прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче против Словакии (2:1).

Нападающий Ворсклы Юрий Коломоец вышел в стартовом составе сборной Украины на товарищеский матч против Словакии (2:1), что стало его дебютом за "желто-синих".

"Дебют Коломойца оцениваю очень хорошо. Он отработал те требования, которые мы перед ним ставили. Он прессинговал, отходил назад, помогал полузащитникам, отбирал, бежал в зону. Единственное, чего ему не хватило, это забитого мяча", — сказал Шевченко.

"Я считаю, что он на правильном пути. Он работает и выполняет большой объем работы, что по сегодняшней игре нас полностью устроило".

Кроме того за сборную Украины дебютировали полузащитник Зари Александр Андриевский, защитник Олимпика Антон Шабанов полузащитник Карпат Сергей Мякушко.

"Кто-то сыграл последние минуты, кто-то вышел во втором тайме, кто-то вышел в начале. Это коллектив, мы будем постепенно вводить каждого игрока, они должны приезжать, ознакомляться с нашей тактикой игры, нашей стратегией, принципами, которые мы исповедуем здесь в национальной команде".

"Все ребята с удовольствием приезжают, относятся очень серьезно, с понимаем. Будем смотреть, будем работать, каждому давать шанс. Сегодня я доволен практически каждым игроком".

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Украины – Словакия (2:1).

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