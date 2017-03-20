ЧМ-2018. Отбор
Кристоф Жалле, Getty Images
20 марта 2017, 18:09
Защитник Лиона Кристоф Жалле вызван в национальную сборную Франции. Об этом сообщает издание L'Equipe.
Главный тренер французов Дидье Дешам решил обратиться к услугам Жалле из-за травмы Бакари Санья. Защитник Манчестер Сити получил травму в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с Ливерпулем (1:1). Он прибыл в рассположение сборной, но не смог провести тренировку из-за проблем с длинной приводящей мышцей.
25 марта сборная Франции в рамках отборочного турнира ЧМ-2018 сыграет с Люксембургом, а 28 марта проведет товарищеский поединок с Испанией.