ЧМ-2018. Отбор

Защитник Лиона Кристоф Жалле вызван в сборную Франции,

Защитник Лиона Кристоф Жалле вызван в национальную сборную Франции. Об этом сообщает издание L'Equipe.

Главный тренер французов Дидье Дешам решил обратиться к услугам Жалле из-за травмы Бакари Санья. Защитник Манчестер Сити получил травму в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с Ливерпулем (1:1). Он прибыл в рассположение сборной, но не смог провести тренировку из-за проблем с длинной приводящей мышцей.

25 марта сборная Франции в рамках отборочного турнира ЧМ-2018 сыграет с Люксембургом, а 28 марта проведет товарищеский поединок с Испанией.