ЧМ-2018. Отбор
Представляем вашему вниманию видеообзор поединка отбора к ЧМ-2018 между Черногорией и Польшей.
Роберт Левандовски, Squawka Football
27 марта 2017, 08:45
В рамках 5-го тура отборочного этапа к ЧМ-2018 сборная Польши вырвала победу у Черногории благодаря позднему голу Пищека.
Черногория — Польша 1:2
Голы: Мугоша, 63 — Левандовски, 40, Пищек, 82
Черногория: Божович — Шофранац, Стойкович, Савич, Вешович — Шчекич (Джорджевич, 86), Вукчевич, Кояшевич (Иванич, 81) — Бечирай, Мугоша, Марушич (Вучинич, 90)
Польша: Фабианьски — Пищек, Глик, Енджейчик, Паздан — Зьелински, Мончиньски (Ционек, 90), Блашчиковски, Линетти (Теодорчик, 78), Гросицки (Пешко, 90) — Левандовски
Предупреждения: Савич, Мугоша, Вешович, Шофранац — Глик