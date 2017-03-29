ЧМ-2018. Отбор
В заявлении, которое федерация футбола Аргентины направила в ФИФА, Лионель Месси указал, что он не оскорблял судью.
Лионель Месси, AFP
29 марта 2017, 23:59
ФИФА дисквалифицировала Месси на четыре отборочных матча ЧМ-2018 за оскорбления аргентинца в адрес линейного арбитра Марсело Ван Гассе во время матча против Чили.
Федерация футбола Аргентины направила письмо в ФИФА с надеждой сократить дисквалификацию, и привела в нем высказывание самого Месси, сообщает La Nación.
"Мои слова не были адресованы ассистенту рефери, а были высказаны в воздух", — сказал капитан сборной Аргентины.
Если ФИФА не сократит дисквалификацию, федерация футбола Аргентины готова пойти в спортивный арбитражный суд в Лозанне.