ЧМ-2018. Отбор

В заявлении, которое федерация футбола Аргентины направила в ФИФА, Лионель Месси указал, что он не оскорблял судью.

ФИФА дисквалифицировала Месси на четыре отборочных матча ЧМ-2018 за оскорбления аргентинца в адрес линейного арбитра Марсело Ван Гассе во время матча против Чили.

Федерация футбола Аргентины направила письмо в ФИФА с надеждой сократить дисквалификацию, и привела в нем высказывание самого Месси, сообщает La Nación.

"Мои слова не были адресованы ассистенту рефери, а были высказаны в воздух", — сказал капитан сборной Аргентины.

Если ФИФА не сократит дисквалификацию, федерация футбола Аргентины готова пойти в спортивный арбитражный суд в Лозанне.