ЧМ-2018. Отбор

Семь мячей, забитых в ворота футбольного "карлика" в лице Сан-Марино, позволили подопечным Йоахима Лева добыть легкую победу и упрочить свои позиции в турнирной таблице отборочного раунда к ЧМ-2018 (7:0).

Исход поединка между сборными Германии и Сан-Марино казалось был предрешен еще до начала самой встречи — действующий чемпион мира против футбольного "карлика". Единственным вопросом до игры было лишь то, сколько мячей сумеет отгрузить Манншафт в сетку ворот своего, мягко говоря, не самого сильного оппонента.

К игре с очевидным андердогом группы команда Йоахима Лева подходила со 100% показателем в графе "очки" — 15 набранных баллов после пяти проведенных встреч, что на пять больше, нежели у ближайшего преследователя в лице сборной Северной Ирландии, которая свой поединок в этом туре также выиграла (на выезде был повержен Азербайджан 1:0, прим.). Что касается Сан-Марино, то сегодняшние гости не имели зачетных очков после первого круга отборочного этапа к ЧМ-2018. Не сулило им ничего хорошего и в выездном противостоянии с китом мирового футбола — сборной Германии...

Первый мяч в игре был забит уже на 11-й минуте игры, когда Дракслер, вышедший на матч в роли капитана, верно распорядился игровым снарядом после суматохи в чужой штрафной, переправив первым же касанием круглого точно в угол ворот соперника. Второе взятие ворот в поединке последовало спустя пять минут — Вагнер удвоил собственное преимущество команды благодаря точному удару головой с близкого расстояния после великолепной передачи в исполнении Киммиха. Стоит отметить, что картина встречи не изменялась вплоть до финального свистка — немцы на голову превосходили своего оппонента, а Сан-Марино, в свою очередь, лишь пытался сдерживать натиск со стороны более именитого соперника при помощи массированной обороны и выносов мяча в район центрального круга.

Продолжили развивать свой успех игроки сборной Германии на 29-й минуте — Вагнер, после передачи от Юнеса, оформил дубль благодаря удару фактически в пустые ворота. Стоит отметить, что в случае с этим взятием ворот, свою ногу к итоговому успеху снова приложил Киммих, который как раз и отдал пас в направлении набегавшего в штрафную Юнеса. Помимо трех мячей, немцы еще столько же раз имели возможность еще в первом тайме окончательно деклассировать своего соперника — была штанга у все того же Вагнера, Горетцка пробил прямо в руки голкиперу с выгодной позиции еще на старте игры... Тем не менее, свой четвертый мяч еще до перерыва хозяева поля все-таки оформили — Юнес, воспользовавшись неудачным выходом голкипера из ворот после подачи углового, отправил мяч с близкого расстояния точно по назначению. 4:0 — итог первых 45 минут встречи!

Старт второй половины матча ознаменовался забитым мячом в исполнении Мустафи — центральный защитник сборной Германии лучше всех сориентировался в штрафной оппонента после подачи углового от Дракслера, протолкнув мяч мимо вратаря с нескольких метров. Взяв время на некую паузу, следующего гола болельщикам в Нюрнберге пришлось ждать целых 25 минут — Брандт продолжил избиение соперника, удачно откликнувшись на очередной точный навес в исполнении Киммиха. Атакующий полузащитник леверкузенского Байера красивым ударом головой переправил игровой снаряд прямиком в угол ворот — помните мяч в исполнении ван Перси, так вот этот гол уж очень смахивает на мяч, который забил Робин в ворота сборной Испании на ЧМ-2014. Единственное различие заключается лишь в расстоянии, с которого был послан круглый — в ситуации с Брандтом, до ворот было каких-то четыре-пять метров...

Окончательный счет на табло установил герой этого поединка Сандро Вагнер — форвард немцев оформил хет-трик, повторив таким образом достижение Гнабри в поединке между этими коллективами в первом круге (8:0). Пас от Кимииха (ну да, а от кого же еще...) и точный удар головой с линии вратарской в исполнении нападающего Хоффенхайма. 7:0 — более, чем убедительная победа сборной Германии, который еще на один шаг приблизила Манншафт к путевке на ЧМ-2018. Ну а Сан-Марино просто спасибо за то, что не пропустили больше... Хотя кто знает, может уже в следующем отборочном цикле эти ребята будут удивлять всю Европу, как сборная Мальты!

Football.ua

Германия – Сан-Марино 7:0

Голы: Дракслер, 11, Вагнер, 16, 29, 85, Юнес, 38, Мустафи, 47, Брандт, 72

Германия: Тер Штеген — Киммих, Мустафи, Гектор (Платтенхардт, 56) — Брандт, Джан, Юнес — Горетцка, Дракслер (Демме, 75) — Вагнер, Штиндль (Вернер, 56)

Сан-Марино: Бенедеттини — Бонини, Делла Валле, Бьорди, Чезарини (Бролли, 87) — Мацца (Бернарди, 69), Червеллини, Дзафферани — Голинуччи, Ринальди (Хирш, 78), Палацци

Предупреждения: Бонини, Червеллини, Мацца