ЧМ-2018. Отбор

Полузащитник донецкого Шахтера поделился мнением о дебютном голе за сборную Бразилии.

Полузащитник Горняков Тайсон появился на поле на 58-й минуте, заменив игрока Баварии Дугласа Косту.

На 75-й минуте Тайсон забил мяч с паса Паулиньо. Для 29-летнего бразильца этот гол стал дебютным за национальную команду.

"Я забил первый гол за сборную Бразилии. Мечта маленького мальчика осуществилась. Каждый ребенок мечтает забить за Бразилию. Благодарю партнеров по команде и Тите за эту возможность. Я посвящаю этот гол моей семье", – цитирует Тайсона UOL.