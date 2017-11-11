ЧМ-2018. Отбор

Главный тренер сборной Греции Михаэль Скиббе планирует продолжать работать с командой, а также пообещал, что его подопечные будут сражаться за выход на ЧМ.

Греция в первом матче уступила Хорватии 1:4 на выезде. Теперь попадание эллинов на ЧМ-2018 оказалось под огромным сомнением.

"Поменяется ли наш стиль игры, исходя из результата первого матча? Конечно. Мы обязаны изменить его, учитывая итог первой встречи. Конечно, я не могу рассказать подробностей, но мы будем сражаться. У Греции есть еще один матч – нужно показать свой максимум", — заявил Скиббе на предматчевой пресс-конференции.

По мнению журналистов, Греция ориентирована на защиту.

"Я согласен, но мы показали, что можем быть хороши и в атаке. Нас ожидает сложная игра, но мы постараемся доказать это на поле".

Журналисты спросили, станет ли эта игра для Скиббе последней в сборной Греции.

"Я не собираюсь покидать Грецию, но посмотрим".

"Что случилось в Загребе? Отображает ли счет разницу между командами? Я повторю одно и то же в последний раз: два гола в Хорватии были забиты из-за ненужных ошибок. Мы поработаем над этим, чтобы впредь их не допускать", — приводит слова Скиббе gazzetta.gr.

Матч Греция – Хорватия состоится 12-го ноября. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

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