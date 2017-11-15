ЧМ-2018. Отбор

Кристиан Эриксен оформил хет-трик в матче с Ирландией.

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен прокомментировал победу над командой Ирландии.

"Это потрясающе! Мы долго боролись ради выхода на чемпионат мира. Два матча получились очень тяжелыми, но мы можем быть довольны. Теперь с нетерпением ждем чемпионата мира", — цитирует Эриксена официальный сайт УЕФА.



"Я редко делаю хет-трики, поэтому, конечно, это невероятно! Вывести сборную своей страны на чемпионат мира, забив три гола в стыковом матче на выезде... Это огромное событие в моей жизни".



Дания разгромила ирландцев и добыли путевку в финальную стадию чемпионата мира-2018 в России.