Рейтинг букмекеров

Football.ua вместе с Parimatch предлагают вам ознакомиться с котировками на игру.

В шестом туре группового турнира Лиги Чемпионов Шахтер отправиться в Милан, где 9 декабря в 22:00 по киевскому времени сыграет против Интера.

Букмекеры из компании Parimatch считают явным фаворитом противостояния именно хозяев. На победу Интера можно поставить с коэффициентом 1,32.

Коэффициент на ничью составляет 5,8, а на победу Шахтера – 8,1.

Также букмекеры считают, что шансы Шахтера не пропустить в этом матче практически в 5 раз меньше, чем у Интера: 12,5 против 2, 48. Коэффициент на то, что забьют обе команды, составляет 3,85.

Следить за ходом встречи Интер — Шахтер вы сможете по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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