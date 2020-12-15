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Football.ua представляет вашему вниманию букмекерские котировки на поединок английской Премьер-лиги.

Вулверхэмптон сойдется в напряженном противостоянии с лондонским Челси в поединке 13-го тура английской Премьер-лиги. Букмекерская компания Parimatch считает, что шансы на успех у коллектива Фрэнка Лампарда выше.

Так, на потенциальную победу Вулверхэмптона коэффициент составляет 5,50, а вероятность успеха Челси оценивается показателем 1,72. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 3,98.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на следующее событие: "Челси будет проигрывать и выиграет". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 9,50.

Напомним, матч Вулверхэмптон — Челси состоится во вторник, 15 декабря, в 20:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.