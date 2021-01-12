Вашему вниманию букмекерские котировки на полуфинальный поединок испанского Суперкубка.
Матч Барселона - Реал Сосьедад, Getty Images
12 января 2021, 15:55
В полуфинальном поединке Суперкубка Испании между Реал Сосьедадом и Барселоной букмекерская компания Parimatch считает фаворитом гостей.
Коэффициент на победу Реал Сосьедада составляет 4,60, на ничью — 4,30, на победу Барселоны — 1,70.
При этом букмекеры считают, что поединок вряд ли закончится нулевой ничьей. Коэффициент на эту ставку — 19.50.
Матч Реал Сосьедад — Барселона состоится завтра, 13 января. Начало — в 22:00 по киевскому времени.
Следить за ходом поединка вы сможете по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.