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Вашему вниманию букмекерские котировки на полуфинальный поединок испанского Суперкубка.

В полуфинальном поединке Суперкубка Испании между Реал Сосьедадом и Барселоной букмекерская компания Parimatch считает фаворитом гостей.

Коэффициент на победу Реал Сосьедада составляет 4,60, на ничью — 4,30, на победу Барселоны — 1,70.

При этом букмекеры считают, что поединок вряд ли закончится нулевой ничьей. Коэффициент на эту ставку — 19.50.

Матч Реал Сосьедад — Барселона состоится завтра, 13 января. Начало — в 22:00 по киевскому времени.

Следить за ходом поединка вы сможете по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.