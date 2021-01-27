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Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок АПЛ.

В 20-м туре английской Премьер-лиги Тоттенхэм примет Ливерпуль.

Потеряв достаточно много очков в последних турах, обе команды покинули Топ-4, и теперь в очном противостоянии постараются сократить отставание от лидеров чемпионата.

Букмекерская компания Parimatch считает фаворитом встречи гостей. Коэффициент на победу Ливерпуля составляет 2,15, на победу Тоттенхэма — 3,4, на ничью — 3,6.

Также эксперты компании считают, что у Ливерпуля больше шансов открыть счет в матче — коэффициент на это событие составляет 1,68, на то, что первым забьет Тоттенхэм — 2,11.

Матч Тоттенхэм — Ливерпуль запланирован на четверг, 28 января. Начало в 22:00 по киевскому времени.