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Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

В рамках первого поединка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА состоится встреча между римской Ромой и донецким Шахтером, в котором "оранжево-черные" выступят в качестве гостевой стороны. Компания Parimatch считает, что больше шансов у хозяев.

Так, коэффициент на победу Ромы составляет 1,60, на ничью — 4,40, на победу Шахтер — 5,10.

При этом эксперты считают, что "оранжево-черные" с трудом смогут оставить за собой хотя бы один тайм. Коэффициент на это событие — 2,70.

Матч Рома — Шахтер состоится 11 марта. Начало — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.