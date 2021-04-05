Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на матч 1/4 финала.

В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов Реал примет Ливерпуль.

По мнению аналитиков, шансы команд в первом поединке примерно равны, и явного фаворита в нем нет.

Так, компания Parimatch предлагает такие коэффициенты: победа Реала — 2,7, победа Ливерпуля — 2,65, ничья — 2,5.

Наиболее вероятным эксперты считают счет 1:1, коэффициент на который составляет 6,9. Желающие рискнуть, могут поставить на победу одной из команд со счетом 6:1 — коэффициент 250,0.

Матч Реал — Ливерпуль состоится во вторник, 6 апреля. Начало в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция поединка.

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