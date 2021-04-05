Вашему вниманию букмекерские котировки на матч 1/4 финала.
Фото Getty Images
05 апреля 2021, 14:06
В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов Реал примет Ливерпуль.
По мнению аналитиков, шансы команд в первом поединке примерно равны, и явного фаворита в нем нет.
Так, компания Parimatch предлагает такие коэффициенты: победа Реала — 2,7, победа Ливерпуля — 2,65, ничья — 2,5.
Наиболее вероятным эксперты считают счет 1:1, коэффициент на который составляет 6,9. Желающие рискнуть, могут поставить на победу одной из команд со счетом 6:1 — коэффициент 250,0.
Матч Реал — Ливерпуль состоится во вторник, 6 апреля. Начало в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция поединка.
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