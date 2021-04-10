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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Англии.

В поединке 31-го тура английской Премьер-лиги лидирующий Манчестер Сити на своем поле примет Лидс.

Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке значительно больше у подопечных Хосепа Гвардиолы.

Так, на победу Манчестер Сити предлагается коэффициент 1,39, тогда как потенциальный успех Лидса оценивается показателем 8,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 5,20.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что игроки Лидса смогут трижды поразить ворота "горожан". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 18,5.

Напомним, матч Манчестер Сити — Лидс состоится сегодня, 10-го апреля, в 14:30 по киевскому времени.