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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Украины.

В рамках перенесенного матча 10-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Олимпик в Чернигове сыграет против луганской Зари.

Компания Parimatch солидное предпочтение в данном противостоянии отдает команде Виктора Скрипника.

На победу луганчан можно поставить с коэффициентом 1,45. Ничья оценивается в 4,50, а победа дончан в 7,00.

Если вы уверены, что Заря сможет забить команде Юрия Калитвинцева в каждом из таймов, то может поставить с коэффициентом 2,37.

Матч Олимпик — Заря состоится в среду 28-го апреля. Начало встречи — в 17:00 по киевскому времени.