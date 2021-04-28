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Олимпик - Заря, УПЛ
28 апреля 2021, 08:39
В рамках перенесенного матча 10-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Олимпик в Чернигове сыграет против луганской Зари.
Компания Parimatch солидное предпочтение в данном противостоянии отдает команде Виктора Скрипника.
На победу луганчан можно поставить с коэффициентом 1,45. Ничья оценивается в 4,50, а победа дончан в 7,00.
Если вы уверены, что Заря сможет забить команде Юрия Калитвинцева в каждом из таймов, то может поставить с коэффициентом 2,37.
Матч Олимпик — Заря состоится в среду 28-го апреля. Начало встречи — в 17:00 по киевскому времени.