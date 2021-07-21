Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру сборных в рамках Олимпийских игр.

В рамках стартового тура группового этапа Олимпийских игр в Токио сборная Мексики сыграет против национальной команды Франции.

Компания Parimatch считает, что шансов на успех в игре больше у команды Сильвена Риполля.

На победу сборной Франции предлагают поставить с коэффициентом 1,93. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,40, а на победу мексиканцев — 4,50.

Если вы уверены, что французы забьют два или больше голов, то можете поставить с коэффициентом — 3,35.

Напомним, матч Мексика — Франция состоится 22 июля и начнется в 11:00.