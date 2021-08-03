Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру квалификации ЛЧ.

Шахтер сойдется в противостоянии с Генком в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Роберто де Дзерби.

Так, на победу Шахтера предлагается коэффициент 2,23, тогда как потенциальный успех Генка оценивается показателем 3,30. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,30.

Де Дзерби: Мы играем против сильной команды,

но уверены, что победим и пройдем дальше

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что Генк выиграет первый тайм. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 3,70.

Напомним, что матч Генк — Шахтер состоится во вторник, 3 августа, в 21:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.