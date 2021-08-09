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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру квалификации ЛЧ.

Шахтер сойдется в ответном противостоянии с Генком в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Роберто Де Дзерби.

Так, на победу Шахтера предлагается коэффициент 1,80, тогда как потенциальный успех Генка оценивается показателем 4,20. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,85.

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Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что Шахтер победит и не пропустит. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 3,40.

Напомним, что матч Шахтер — Генк состоится во вторник, 10 августа, в 20:30 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua. Первая встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "горняков".