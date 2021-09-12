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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру ЛЧ.

Донецкий Шахтер сойдется в гостевом противостоянии против тираспольского Шерифа в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Роберто Де Дзерби.

Так, на победу Шахтера предлагается коэффициент 1,79, тогда как потенциальный успех Шерифа оценивается показателем 4,40. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,75.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что матч получится сверхрезультативным (ТБ 4.0). Вероятность данного исхода оценивается в показатель 4,60.