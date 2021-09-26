Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру ЛЧ.

Донецкий Шахтер сойдется в домашнем противостоянии против миланского Интера во втором туре Лиги чемпионов. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Симоне Индзаги.

Так, на победу Интера предлагается коэффициент 1,61, тогда как потенциальный успех Шахтера оценивается показателем 5,50. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,30.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что матч вновь получится нерезультативным (ТМ 0.5). Вероятность данного исхода оценивается в показатель 10,62.

Напомним, что матч Шахтер — Интер состоится во вторник, 28 сентября, в 19:45 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.