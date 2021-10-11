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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру квалификации предстоящего чемпионата мира в Катаре.

Сборная Хорватии примет на своем поле Словакию в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Златко Далича.

Так, на победу Хорватии предлагается коэффициент 1,44, тогда как потенциальный успех Словакии оценивается показателем 8,80. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,40.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что словацкие футболисты первыми откроют счет в матче — коэффициент — 3,80.

Напомним, что матч Хорватия — Словакия состоится сегодня, 11 октября, в 21:45 по киевскому времени.