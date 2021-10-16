Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру Лиги чемпионов.

Донецкий Шахтер сойдется в домашнем противостоянии против мадридского Реала во третьем туре Лиги чемпионов. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Карло Анчелотти.

Так, на победу Реала предлагается коэффициент 1,57, тогда как потенциальный успех Шахтера оценивается показателем 5,70. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,20.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что команды не сумеют открыть счет (ТМ 0.5). Вероятность данного исхода оценивается в показатель 17,00.

Напомним, что матч Шахтер — Реал состоится во вторник, 19 октября, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.