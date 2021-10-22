Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на матч чемпионата Украины.

В поединке двенадцатого тура украинской Премьер-лиги черниговская Десна на своем поле примет Александрию. Компания Parimatch считает фаворитом данного противостояния подопечных Александра Рябоконя.

Так, потенциальная победа Десны оценивается коэффициентом 2.35. На победу команды Юрия Гуры можно поставить с коэффициентом 3.05. Ничья же в данном противостоянии оценивается с вероятностью в 3.35.

Любители рискованных ставок могут спрогнозировать на то, что Десна будет проигрывать по ходу матча, но выиграет. Этот исход оценивается коэффициентом — 10.50.

Напомним, матч Десна — Александрия состоится сегодня, 22 октября, в 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.