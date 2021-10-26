Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на матч Кубка английской лиги.

В поединке 1/8 финала Кубка английской лиги лондонский Челси на своем поле примет Саутгемптон. Компания Parimatch считает фаворитом данного противостояния подопечных Томаса Тухеля.

Так, победа Челси оценивается коэффициентом 1.49. Потенциальный успех "святых" представлен коэффициентом 7.10. Ничейный исход противостояния можно спрогнозировать с коэффициентом 4.40.

Любители неожиданных исходов могут поставить на то, что "синие" забьют три мяча и больше — этот исход оценивается коэффициентом — 4.40.

Матч Челси — Саутгемптон состоится сегодня, 26 октября в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.