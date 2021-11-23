Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру Лиги чемпионов.

Янг Бойз в рамках поединка пятого тура группового этапа Лиги чемпионов на своем поле примет Аталанту. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке значительно больше у подопечных Джан Пьеро Гасперини.

Так, на победу Аталанты предлагается коэффициент 1,71, тогда как потенциальный успех швейцарской команды оценивается показателем 4,50. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,40.

Любители рискованных исходов могут поставить на то, что матч закончится со счетом 0:2 в пользу итальянского коллектива. Данный исход оценен коэффициентом 10,00.

Напомним, что матч Янг Бойз — Аталанта состоится во вторник, 23 ноября, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями поединка можно будет на Football.ua.