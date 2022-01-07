Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок чемпионата Франции.

В рамках 20 тура французской Лиги 1 Бордо на своем поле примет Марсель. Компания Parimatch считает, что немного больше шансов на победу у подопечных Хорхе Сампаоли.

Так, на победу "провансальцев" можно поставить с коэффициентом 1,62. На ничью предлагается коэффициент 4,20, а на победу Бордо — 5,50.

Если вы уверены, что в этом матче не будет забитых мячей, то можете поставить с коэффициентом — 15,00.

Напомним, поединок Бордо — Марсель состоится сегодня, 7 января, в 22:00 по киевскому времени.