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Клубы сойдутся во втором поединке полуфинала турнира.

В рамках ответного матча полуфинала Кубка Лиги Тоттенхэм примет Челси.

По мнению букмекерских компаний, небольшим фаворитом в данном противостоянии является Челси.

На победу команды Томаса Тухеля предлагают поставит с коэффициентом 2,55. На ничью определили коэффициент 3,40, а на победу Тоттенхэма — 2,75.

Если вы уверены, что обе команды сумеют забить в основное время, то на это предлагается коэффициент 1,74 (нет — 2,11).

Матч Тоттенхэм — Челси состоится 12 января на стадионе "шпор". Начало поединка — в 21:45. Их первая встреча завершилась со счетом 0:2 в пользу Челси.