Дізнайся, на що можна поставити у майбутній грі.
ДЕ РОССІ, GETTY IMAGES
18 квітня 2024, 18:59
У рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи Рома на своєму полі прийме Мілан. Перший поєдинок завершився перемогою римлян — 1:0.
За версією букмекерів, Рома — фаворит на вихід у наступний раунд (1.45), у Мілана в рази менше шансів (2.80).
Так на що ставити?
Ми пропонуємо поставити на нічию в основний час із коефіцієнтом 3.50.
Також пропонуємо зробити ставку на гол Леандро Паредеса з коефіцієнтом 2.15.
І на останок — тотал менше 2.5 голів з коефіцієнтом 1.3.
На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Рома — Мілан.