Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що можна поставити у майбутній грі.

У рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи Рома на своєму полі прийме Мілан. Перший поєдинок завершився перемогою римлян — 1:0.

За версією букмекерів, Рома — фаворит на вихід у наступний раунд (1.45), у Мілана в рази менше шансів (2.80).

Так на що ставити?

Ми пропонуємо поставити на нічию в основний час із коефіцієнтом 3.50.

Також пропонуємо зробити ставку на гол Леандро Паредеса з коефіцієнтом 2.15.

І на останок — тотал менше 2.5 голів з коефіцієнтом 1.3.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Рома — Мілан.