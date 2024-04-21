Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках двадцять п’ятого туру української Прем’єр-ліги київське Динамо на полі стадіону Динамо ім. В. Лобановського зіграє проти житомирського Полісся.

За версією букмекерів, "біло-сині" — фаворити зустрічі: перемога господарів оцінюється коефіцієнтом 1.36, а перемога "вовків" — 10.10.

Якщо буде нічия в основний час, то на таку подію пропонується показник 5.10.

Так на що ставити?

Очікуємо на результативний футбол, як це було в першому колі (2:3). Пропонуємо ставку на ТБ 2.5 з коефіцієнтом 1.76.

Однак, скоріше за все, Динамо має взяти реванш за рахунок активності на старті. Перший тайм. ІТБ 0.5 Динамо Київ із коефіцієнтом 1.51.

А також пропонуємо поставити на те, що Владислав Ванат знову збільшить свій бомбардирський доробок — його гол із показником 1.80.

Матч Динамо Київ — Полісся відбудеться 21 квітня о 18:00.