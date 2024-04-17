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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА поміж собою зіграють німецька Баварія та англійський Арсенал.

У першій зустрічі була результативна нічия — 2:2.

Букмекери визначають невеликим фаворитом зустрічі мюнхенський колектив. За їхньою версією, Баварія має трішки більше шансів на перемогу в даному матчі у співвідношенні: 2,36 проти 2,89 у Арсеналу.

На нічию пропонують коефіцієнт 3,75.

Тож на що ставити?

Вважаємо, що в цьому матчі Арсенал може зіграти доволі непогано і створити супернику достатньо неприємностей. Ставимо на "індивідуальний тотал Арсеналу більше 1,5". Коефіцієнт на цю подію — 2,22.

При цьому спробуємо припустити, що у першому таймі можна буде побачити більше голів. На цю подію коефіцієнт складає 3,02.

Також є варіант, в якому першим заб'є Арсенал. Спробуємо поставити на це — 2,09.

Початок матчу — о 22:00. Онлайн-трансляція пройде на Football.ua.